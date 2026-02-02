İzmir’de uyuşturucu operasyonu: Yarım milyona yakın sentetik ecza ele geçirildi

İzmir’in Konak ilçesinde 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yaklaşık yarım milyon sentetik ecza maddesi, kokain, uyuşturucu madde, silah ve yüklü miktarda para ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Operasyonlarda 449 bin 572 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu maddeleri satışa sunmak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 6 bin 500 adet plastik ilaç kutusu, 1 kilo 660 gram kokain, 465 adet ekstazi hap, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet şarjör, 25 adet dolu kartuş, 3 adet hassas terazi ile 495 bin 800 TL ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.