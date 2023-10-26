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İzmir’de uyuşturucu operasyonuna 53 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 26.10.2023 12:48
  • Giriş: 26.10.2023 12:48
  • Güncelleme: 26.10.2023 12:49
Kaynak: İHA
İzmir’de uyuşturucu operasyonuna 53 tutuklama

İzmir’de, son 1 haftada uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 53 şüpheli tutuklandı.

Yapılan baskınlarda, 107 kişiye işlem yapıldı, 53 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskılarda; 3 bin 918 gram esrar-skunk, 151 bin 296 adet sentetik ecza, satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler, hassas terazi, 1 tüfek, 10 tabanca, 127 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 93 bin 625 Türk lirası ele geçirildi. 

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