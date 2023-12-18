Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir’de uyuşturucu satılan adreslere baskın: 1 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 18.12.2023 13:19
  • Giriş: 18.12.2023 13:19
  • Güncelleme: 18.12.2023 13:19
Kaynak: İHA
İzmir’de uyuşturucu satılan adreslere baskın: 1 tutuklama

İzmir’in Konak ilçesinde, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak’ta uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 4 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda bin 862 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskında O.E ve G.B isimli şahıslar gözaltına alınırken, O.E çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 