İzmir’de 'Van protestosu' operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

Van'da DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının gasp edilmesi nedeniyle İzmir'de düzenlenen eylem gerekçe gösterilerek bu sabah yapılan ev baskınlarıyla 16 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de Van protestolarına katıldıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı.

Sabah erken saatlerde bir çok adrese operasyon düzenleyen özel harekat polisleri, aralarında Halkevleri, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Sosyalist Mücadele İnisiyatifi (SMİ) ve Yeni Demokratik Gençlik (YDG) üyelerinin de bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, görevli memura direnme ve yaralamaya karıştıkları belirlenen kişilerin tespitine yönelik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, polise mukavemetten 16 kişi tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sağlık kontrolünün ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

İzmir'de 2 Nisan'da yapılan 'Van protestoları'nda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için daha önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşu paylaşan Abdullah Zeydan’ı ve Neslihan Şedal’ı aday gösterdi.

Resmi adaylık başvurusunu ise Abdullah Zeydan yaptı. Türkiye’de 31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimde DEM Parti, 28 puan farkla Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandı.

Ancak Adalet Bakanlığı'nın Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması için seçimden 2 gün önce başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Başvurunun ardından Zeydan’ın ezici oy farkıyla seçimi kazanmasına rağmen mazbatanın AKP’li Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verildi.

Karar, ülke genelinde tepkiyle karşılandı. Çok sayıda kentte binlerce yurttaş sokaklara çıkıp protesto gerçekleştirdi. Yurttaşların yanı sıra siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, hukukçu, pek çok ünlü isim karara sert tepki gösterdi.

Yaşananlar büyük yankı bulurken Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Zeydan’ın memnu haklarının iade edilmesine karar verdi. Zeydan’ın haklarının iade edilmesi ülke çağında büyük sevinçle karşılanırken 4 Mart’ta (dün) Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

Kamuoyu tepkisinin ardından Zeydan'ın memnu haklarının iadesine karar verilmişti. DEM Parti’nin Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, 5 Nisan'da mazbatayı aldı.