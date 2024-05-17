İzmir’de yangın paniği: Prizde unutulan şarj aleti evi yaktı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangının prizde unutulan şarj aleti nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Mahallede panik yaşanmasına neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Güncel 17.05.2024 10:39 Giriş: 17.05.2024 10:39

Güncelleme: 17.05.2024 10:56 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA