İzmir’de yangın paniği: Prizde unutulan şarj aleti evi yaktı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangının prizde unutulan şarj aleti nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Mahallede panik yaşanmasına neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde saat 03.30 iki katlı bir evde yangın çıktı
İddiaya göre, evde tek başına yaşayan ve kimliği öğrenilemeyen kişi, evi saran alevleri fark edince yardım çığlıkları atarak dışarıya çıktı.
Sesleri duyan mahalle sakinleri, bir yandan kovalarla yangına müdahale ederken diğer yandan durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Ekiplerin evde yaptığı incelemelerde, ilk belirlemelere göre yangının prizde unutulan şarj aletinden çıktığı belirtildi.
Yangın ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.