İzmir’de yangından kurtarılan kaplumbağanın tedavisi sürüyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 23 Temmuz’da Bayındır’daki yangında kurtardığı kaplumbağanın tedavisi sürüyor. Veteriner hekimler, vücudunda üçüncü derece yanık oluşan dişi kaplumbağanın eski sağlığına kavuşması için tedavisini özenle yürütüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, 23 Temmuz’da Bayındır’ın Yeşilova Mahallesi’ni de etkileyen orman yangınında, hayvanların sağlıklı şekilde tahliye edilmesi, sahipsiz hayvanların güvenli bölgelere alınması için seferber oldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından köy içinde ve çevresinde yaralı hayvan olup olmadığını kontrol eden ekipler, yangından etkilenen bir kaplumbağayla karşılaştı. 15 yaşından büyük olduğu tahmin edilen dişi kara kaplumbağasına ilk müdahale, olay yerindeki ekiplerce yapıldı. Daha sonra Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğine sevk edilen kaplumbağa, burada tedaviye alındı.

Üçüncü derecede yanıklar oluştu



Kaplumbağanın tedavisine dair bilgi veren Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği Sorumlu Hekimi Veteriner Hekim Özge Aras Çolak, kaplumbağanın bedeninde üçüncü derece yanıkların oluştuğunu söyledi. Çolak, “İleri derecede yanıkları var. Kabuğun altında iç organlar var. Tedavileri yapıyoruz ancak yanık derecesi çoklu organ yetmezliğine neden olabilir. Biz bu aşamaya gelinmemesi için çabalıyoruz” dedi.

Sağlığına kavuştuğunda doğal yaşam alanına bırakılacak



Kaplumbağanın iyileşmesi için merhem sürdüklerini, ağrısı için ağrı kesici ilaç tedavisine başladıklarını vurgulayan Çolak, şunları söyledi:



“Kabuğundaki yaraları yanık kremi, antibiyotikli merhem ve doku iyileştirici merhem ile iyileştirmeye çalışıyoruz. Serin bir ortamda tutuluyor. Pansumanları düzenli şekilde yapılıyor. Enerjisi düşmesin diye beslenmesini ağızdan mama ile yapıyoruz. Salatalık ve maruldan biraz yedi. Umuyorum ki kurtulur. Biz durumunu stabil hale aldık.”



Tedavisi süren kaplumbağa, İzmir Doğal Yaşam Parkı’na sevk edildi. Tedaviye yanıt vermesi ve tam anlamıyla iyileşmesi halinde yaşam alanına geri dönecek.