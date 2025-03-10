İzmir’de yasadışı atık dökümü: Radyoaktif maddeler kontrolsüz şekilde doğaya bırakıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gaziemir’deki eski kurşun fabrikasına ait atıkların, Torbalı’daki boş bir araziye izinsiz şekilde döküldüğünü tespit etti.

Durumu belgeleyen ekipler, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne resmi yazıyla başvurarak sorumlular hakkında yaptırım uygulanmasını talep etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü denetim ekipleri, sahada yaptıkları incelemelerde önemli bir çevre ihlali belirledi.

Gaziemir Emrez Mahallesi’ndeki eski kurşun fabrikasına ait atıkların, Torbalı’nın Yoğurtçular Mahallesi’ndeki boş bir araziye döküldüğü tespit edildi.

Denetim ekipleri, Gaziemir Emrez Mahallesi 49 ada 12 parselde kazı çalışmaları yapan Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında tutanak tuttu. Öte yandan, döküm işlemini gerçekleştiren Nerman Hafriyat İnşaat Ltd. Şti.’ye ait 35 GC 6802 ve 35 NN 157 plakalı araçlar ekipler tarafından takibe alındı. İş makineleriyle kazılan toprağın bu araçlara yüklendiği ve ardından Torbalı Yoğurtçular Mahallesi’ndeki boş araziye taşındığı belgelendi.

RADYOAKTİF ATIK TESPİT EDİLDİ

Ekipler, yapılan döküm işleminin uzun süredir devam ettiğini belirledi. Takip edilen araçların taşıdığı atıkların radyoaktif içerikli olduğu fotoğraflarla tespit edilirken, bu atıkların Aslan Avcı Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretildiği anlaşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atıkların dökümü için kendi bünyesinde herhangi bir izin bulunmadığını belirterek, yapılan işlemin hem çevre mevzuatına hem de radyoaktif atık yönetmeliğine aykırı olduğunu bildirdi.

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunularak sorumlular hakkında gerekli yasal yaptırımların uygulanması istendi.