İzmir’de yaşanan deprem Aydın’da da hissedildi

İzmir Bayındır merkezli yaşanan 4.2 şiddetindeki deprem Aydın merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Yerden vuran deprem zemin katlarda da hissedilirken pek çok vatandaş depremden sonra dışarı çıktı.

AFAD verilerine göre saat 15.55’te 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın merkez ve ilçelerinde de hissedildi.

Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenilirken depremden sonra bazı yurttaşlar panik yaşadı.

Aydın’da deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.