Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir’de yaşlı çift kazada hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 25.02.2025 13:18
  • Giriş: 25.02.2025 13:18
  • Güncelleme: 25.02.2025 13:19
Kaynak: İHA
İzmir’de yaşlı çift kazada hayatını kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam 22.00 sıralarında Fazılsay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kazım Sertdemir (71) kontrolündeki otomobil karşı şeride geçerek R.A (42) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mehmet Kazım Sertdemir’in hayatını kaybettiği, eşi Seniye Sertdemir (72) ile diğer araçtaki R.A ve H.N.E.’nin (29) yaralandığı belirlendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Seniye Sertdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Kazım Sertdemir’in Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol