İzmir’de yaşlı çift kazada hayatını kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam 22.00 sıralarında Fazılsay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kazım Sertdemir (71) kontrolündeki otomobil karşı şeride geçerek R.A (42) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mehmet Kazım Sertdemir’in hayatını kaybettiği, eşi Seniye Sertdemir (72) ile diğer araçtaki R.A ve H.N.E.’nin (29) yaralandığı belirlendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Seniye Sertdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Kazım Sertdemir’in Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu öğrenildi.