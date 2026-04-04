İzmir’de yeni yatırımlar ve projeler hayata geçti: Yaşanılabilir bir kent

İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla şehrin dört bir yanında toplu açılış, temel atma ve anahtar teslim törenleri düzenledi. Törenlere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, demokratik kitle örgütleri ve yurttaşlar katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projeler arasında Egeşehir Menemen Konutları, Dikili İtfaiye Hizmet Binası, Aliağa Şakran İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi gibi önemli projeler yer aldı. Ayrıca, Örnekköy’deki 4. Etap’tan 114 bağımsız bölümün anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Tugay, projelerin şehri daha dirençli, sürdürülebilir ve yeşil hale getireceğini belirterek, “Bugün benim için görev sürem boyunca yaşadığım en özel, en onurlu ve en gurur verici günlerden biri. Bir dizi projenin açılışını yapacak, yeni yatırımların temelini atacağız. Göreve başlayalı iki yılı iki gün geçti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bizlere büyük bir onur yaşattınız ve önemli bir sorumluluk yüklediniz. Biz de bu göreve, sizin bize duyduğunuz güvenden aldığımız güçle başladık. Zorlu süreçlerden geçtik, yoğun bir emek ortaya koyduk ve hep birlikte gurur duyduğumuz bir başarı elde ettik” ifadelerini kullandı.

Tugay, İzmir’in Cumhuriyet kenti kimliğiyle ve CHP’nin uzun yıllardır sürdürdüğü başarılı belediyecilik anlayışıyla büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, “İzmir, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve değerlerini taşıyan bir şehirdir. Bu değerleri koruyarak çalışmaya devam edeceğiz. İzmir’i daha yaşanabilir, dirençli ve yeşil bir şehir yapmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

CHP’NİN AMİRAL GEMİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, İzmir’in CHP için çok önemli bir şehir olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi: “Bugün cumhuriyetimizin sarsılmaz kalesi, kurtuluşun ve hürriyetin simgesi güzel İzmir’de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 31 Mart seçimlerinde İzmir’de 31 belediye başkan adayımızdan 29’u seçildi. 9 kadın aday gösterip 8’inin seçilmesini sağladık. 12 genç aday gösterip 11’inin göreve gelmesini sağladık. Bu büyük başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’ni de Cemil Tugay’a emanet ettik.”

Özel, İzmir’deki projelerin CHP’nin halkla olan güçlü bağlarını gösterdiğini şu sözlerle vurguladı: “İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi’nin amiral gemisidir. İzmir’deki bu projeler ve yatırımlar, CHP’nin gücünü ve halkla olan bağını göstermektedir. İzmir, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla Türkiye’ye örnek olmaktadır.”

KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ

Tugay, Özel ile birlikte Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin öncülüğündeki “Hanem Çeşme” projesinin temel atma törenine katıldı. Şifne Mahallesi’nde yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda inşa edilecek proje kapsamında toplam 660 kiralık sosyal konut üretilecek. Türkiye’de kiralık sosyal konut modeliyle hayata geçirilen ilk proje olma özelliği taşıyan Hanem Çeşme’nin kamu çalışanları, gençler, emekliler ve hizmet sektörü çalışanları başta olmak üzere barınma sorunu yaşayan kesimlere yönelik olması hedefleniyor. Tugay, projenin İzmir halkı için çok önemli olduğunu belirterek, “Bu projeyle, kiralık sosyal konut üretimini gerçekleştireceğiz. Halkın en temel ihtiyacı olan barınma konusunda çok önemli bir adım atıyoruz” dedi. Denizli de projenin sosyal belediyecilik adına önemli bir örnek olduğunu vurgulayarak, “Toplumun geneline hizmet edecek bir modeli hayata geçirmenin ilk adımını atıyoruz. Halkçı belediyeciliğin somut bir örneğini ortaya koyuyoruz. Çeşme’de yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda sosyal konut üretilecek” ifadelerini kullandı.

ROMAN YURTTAŞ MECLİSİ

Öte yandan Tugay ve Özel, İzmir’deki Roman yurttaşlarla da bir araya geldi. Belediye tarafından kurulan Roman Yurttaş Meclisi, Roman vatandaşların karar alma süreçlerine katılımını sağlamak ve sosyal adaleti artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Tugay, bu projeyle Roman yurttaşların yerel politikaların gelişimine aktif katılımını teşvik etmeyi hedeflediklerini “Roman yurttaşlarımızın yerel politikaların gelişimine katılmalarını sağlamak ve onların taleplerini, sorunlarını daha etkin şekilde dinlemek için çalışıyoruz. İzmir’de kurduğumuz Roman Yurttaş Meclisi, Türkiye’deki ilk örneklerden biri olacak. Bu adım, İzmir’in sosyal yapısını güçlendirecek ve daha kapsayıcı bir şehir yaratma yolunda önemli bir dönüm noktasıdır” sözleriyle ifade etti. Roman Yurttaş Meclisi, Roman vatandaşlarının sorunlarını doğrudan ve etkin bir şekilde dile getirmelerini, sosyal yardımlar ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor. Tugay, Roman yurttaşların sosyal hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlayacaklarını ve bu projeyle İzmir’in daha kapsayıcı bir şehir haline geleceğini söyledi.