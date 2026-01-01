İzmir’de yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu

İZMİR’in Urla ve Karaburun ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bağ ve bahçelerde oluşan seyirlik manzara, dron ile görüntülendi.

İzmir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı Urla'nın Nohutalan ve Uzunkuyu mahalleleri ile Karaburun'un Bozdoğan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışının ardından kırsal yerleşim yerlerindeki bağ ve bahçeler ile yollar, beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede oluşan seyirlik manzara, dron ile görüntülendi.

Haber: Kadir ÖZEN - Tekin GÜRBULAK - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)