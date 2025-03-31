İzmir’deki gençler, tutuklanan arkadaşları için yürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar sürüyor. 19 gencin tutuklandığı İzmir’deki üniversite öğrencileri hem İmamoğlu hem de tutuklanan gençler için yürüdü. Karşıyaka İZBAN Durağı’nda bir araya gelen gençler, sloganlar eşliğinde Karşıyaka Çarşı üzerinde yürüyüşlerine devam etti.

“Hükümet istifa”, “Ne mutlu Türk’üm diyene”, Mustafa Kemal’in askerlerizyiz” ve “Tutuklanan gençler yalnız değildir” sloganları atan gençler, Karşıyaka İskele önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Karşıyaka’da eylem gerçekleştiren gençler adına konuşan Cem Güven Ertan, “Bu vatan, adaletin ve eşitliğin sağlanması için mücadele eden, yaşadığı zorluklara rağmen onurlu bir şekilde direnenlerin vatanıdır. Sonuna kadar direnen, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan tüm bireylerin vatanıdır. Bu süreçlerin başından bu yana tutuklanan tüm arkadaşlarımız adına buradayız” dedi.

“HALK OLARAK, DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Gençler adına basın açıklamasını üniversite öğrencisi Cem Güven Ertan yaptı. Ertan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz genelinde, bayram dolayısıyla eylemler azalmıştır. Ancak bizler, başta Mustafa Kemal Atatürk’ün bu vatanı emanet ettiği gençler ve halk olarak, direnmeye devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki, bu vatan, saraylarda oturup ülkeyi bölmeye çalışanlar için değil, kanının son damlasına kadar savaşan, şehit olan ve zorluklar içinde yaşayan aileler içindir.

Bu vatan, haksız bir şekilde atamalarla değil, hakkıyla görevini yerine getirenlerin, toplumun refahı için çaba sarf edenlerin vatanıdır. Bu vatan, adaletin ve eşitliğin sağlanması için mücadele eden, yaşadığı zorluklara rağmen onurlu bir şekilde direnenlerin vatanıdır. Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkan, halkına hizmet etmeyi, bayrağını yüceltmeyi kendine görev bilen, başta gençler olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın vatanıdır. Sonuna kadar direnen, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan tüm bireylerin vatanıdır. Bu süreçlerin başından bu yana tutuklanan tüm arkadaşlarımız adına buradayız ve gür sesimizle haykırıyoruz: ‘Ne Mutlu Türküm Diyene!’”

Üniversite öğrencileri, eylemlerde tutuklananların serbest bırakılmasını talep ederken mücadeleye devam edecekleri mesajını verdi.

Açıklamanın ardından gençler, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu ve Karşıyaka İZBAN Durağı’na geri yürüdü. Karşıyaka Çarşı’nın ortasında şarkı söyleyerek kısa süreli oturma eylemi yapan öğrenciler, eylemlerini burada sonlandırdı.