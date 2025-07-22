İzmir’deki ihale soruşturması: 30 kişi hakkında tahliye kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi İZBETON AŞ’nin de arasında bulunduğu kurumların bazı ihalelerine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında 30 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Başsavcılığın, 2023'te İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ile 2024'te Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nün görevleri kapsamında düzenlenen iş makinesi ve araç kiralama hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda 30’u tutuklu 56 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme, aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın da yer aldığı 30 tutuklu isim hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanması şartıyla tahliyelerine karar verdi.

"ACİL BİR DURUM BULUNMUYOR"

Karar, tutukluların sabit ikametgah sahibi olmaları, delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmaması ve yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından tutuklama tedbirinin devamını gerektirecek acil bir durumun bulunmaması gerekçesiyle alındı.

Ayrıca soruşturma sürecinde adli kontrolle serbest bırakılan 20 kişi hakkındaki bazı yükümlülükler kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmedildi.

BAŞSAVCILIKTAN AYNI GÜN İTİRAZ

İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararlarına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı gün itirazda bulundu.