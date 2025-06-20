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İzmir’deki yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Bornova-Buca çevreyolunda seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Güncel
  • 20.06.2025 14:40
  • Giriş: 20.06.2025 14:40
  • Güncelleme: 21.06.2025 00:33
Kaynak: AA
İzmir’deki yangın kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

İzmir’’in Bornova-Buca çevreyolunda seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın, saat 16.54 sıralarında Bornova-Buca çevreyolunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan tırdan sıçrayan kıvılcımlar, çevredeki ormanlık alanda yangına neden oldu.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile yangına müdahale edildi. Yangın ekiplerin hem havadan hem karadan müdahelesinin ardından kontrol altına alındı.

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