İzmir’deki yangın kontrol altına alındı

İzmir’’in Bornova-Buca çevreyolunda seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın, saat 16.54 sıralarında Bornova-Buca çevreyolunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan tırdan sıçrayan kıvılcımlar, çevredeki ormanlık alanda yangına neden oldu.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile yangına müdahale edildi. Yangın ekiplerin hem havadan hem karadan müdahelesinin ardından kontrol altına alındı.