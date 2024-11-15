İzmir’deki yangında yaşamını yitiren çocukların amcası: "Devlet bu çocukları korumadı"

İzmir’in Selçuk ilçesinde anne Melisa Akcan’ın evde olmadığı sırada sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri (4) ve Fadime Nefes (5) yaşamını yitirdi.

Ailenin ekonomik durumu ve içinde bulunduğu şartlar nedeniyle yaşanan olayın ardından devletin sorumluluğu tartışılırken amca Hüseyin Akcan, “Hiç kimse sorumluluk almak istemiyor, herkes birbirine atıyor topu!” diye konuştu.

Akcan, “Devlet çocuklara sahip çıkamadı” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan amca Akcan, birçok kez şikâyette bulunduklarını belirterek, “Bundan 25 gün önce de orası yanmıştı. Ama devlet çocuklara sahip çıkamadı. Zaten bize vermiyorlardı çocukları, defalarca istedik. Anne, baba, ikisi de madde bağımlısı. Polis oraya 18 sefer gitmiş. 18 sefer bir yere gidiliyorsa, orada bir şey var demektir. Burada hiç kimse sorumluluk almak istemiyor, herkes birbirine atıyor topu. Bu çocuklar ne yiyor, ne içiyor kimse sormadı. Devlet bu çocukları korumadı. Yeri geldi mi sosyal devlet diyorlar. Sözün bittiği yerdeyiz” ifadelerini kullandı.

ANNE SİNEM AKCAN: "BEN 110 BİN LİRALIK YARDIM ALMADIM"

İzmir'de hurda toplamaya çıktığı esnada yangın çıkan evde hayatını kaybeden 5 çocuğun annesi Melisa Sinem Akcan, açıklamalarda bulunmuştu.

Akcan, "Ben 110 bin liralık yardım almadım, bırakın 100 bini hiç yardım almadım. Asla para almadım. Tersine bana 8 bin liralık yardım yapılıyordu, onu da 4 bin liraya indirdiler. Bu dört bin lira ile 5 çocuğuma nasıl bakarım?" demişti.

Aile Bakanlığı kaynakları, "Aileye ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandı" açıklaması yapmıştı. Ayrıca Bakanlık ekiplerinin ailenin bulunduğu eve 18 ziyaret gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

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ÖZLEM ZENGİN'İN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklama ile tepki çekmişti.

Zengin, konuşmasında şunları söylemişti:

"110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından, kaymakamlık üzerinden de 9 bin lira civarında, elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var; aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok. Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum. Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz.

Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, onları da arka tarafta size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum."