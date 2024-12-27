İzmir’den çevre dostu yatırım: Troleybüs geri geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘Dinamik şarjlı elektrikli otobüs alımı’ projesi kapsamında Fransız Societe Generale Bankası ile 80 milyon Euro’luk kredi sözleşmesinin ön protokolünü imzaladı. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleşen imza töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra; Fransız Societe Generale Bankası Türkiye Müdürü Batu Çetin yer aldı.

İmza töreninde konuşan Tugay, “İzmir ESHOT'un T'si ile troleybüs konusunda ülkemizin öncü şehridir. Troleybüs kentin geçmişinde hayatımızda önemli bir ulaşım aracıydı. Hafızalarımızda tatlı bir anı olarak yer alan ulaşım aracıydı. Sessizliğin temiz hali olması bize iyi hissettirirdi. Zaman içinde bunlar kalktı. Artık hafif raylı sistemler ve metrolar hedefliyoruz. Ancak yakın zamanda bize takdim edilmesinden sonra yaptığımız incelemelerde yeni nesil troleybüslerin çok göz ardı edilmemesi gereken bir konu olduğunu gördük. Şehrin havası temiz olsun, sağlıklı çevreye kavuşalım diye düşündüğümüzde önemli bir ulaşım aracı olduğunu gördük” dedi.

Ulaşıma bir master planı olarak baktıklarını ifade eden Tugay, “2025 bizim için karbon emisyonunu düzeltmek, çevre sorunlarını düzeltmek konusunda bir sıçrama yılı olacak. İnancımız hedefimiz budur. Troleybüs kentin temiz bir havaya kavuşması ve karbon emisyonunu da düşürme yolunda önemli katkısı olacak. Konforlu bir ulaşım aracı olacağını düşünüyorum. Metro yatırımlarımız devam ederken bir yandan da elektrikli dinamik şarjlı araçlarda hayatımızda yer tutacak” diye konuştu.

Fransız Societe Generale Bankası Türkiye Müdürü Batu Çetin ise, “Günümüzde çevresel ve sosyal ilerleme olmadan ekonomik kalkınma mümkün olmuyor. Nüfus artışı göç hareketleri jeopolitik krizler ve riskler bunları daha da yoğunlaşan sosyal ve çevresel riskler hale getiriyor. Yeşil dönümü teşvik edecek proje ve yatırımların hayata geçirilmesi konusunda destek vermeyi kendimize görev olarak görüyoruz. Yaklaşık 80 milyon Euro 2 yıl ödemesiz toplam 10 yıl vadeli bir proje olacak” ifadelerini kullandı.