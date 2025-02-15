İzmir’den Gaziantep'teki işçilere destek, Van'da kayyum atanmasına tepki

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Gaziantep’te mücadeleyi sürdüren Başpınar işçilerine destek için basın açıklaması düzenledi. Eylemde ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanması da protesto edildi.

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşen basın açıklamasını İzmir Barosu Genel Sekreteri avukat Zöhre Dalkıran okudu. Dalkıran, Başpınar işçilerinin eylemlerinin ardından valiliğin ildeki tüm gösteri, toplantı ve eylemleri 15 gün süreyle yasaklamasına yönelik, “Egemenlerin işçi sınıfının en ufak hak ve özgürlük arayışına dahi tahammülü olmadığını bir kez daha göstermiştir. İşçiler anayasa, uluslararası hukuk ve yerel kanunlarca korunan haklarını kullanmak istemektedir. İşçilerin hak taleplerini şehirde adeta sıkıyönetim ilan ederek sönümlendirmek isteyenler anayasaya, kanunlara, en temel demokratik değerlere aykırı bir uygulama içerisindedirler” dedi.

"ENDİŞELENMEYİN"

“Endişelenmeyin, haklarını arayanlar işçilerdir” diyen Dalkıran, sözlerine şöyle devam etti: “Kamunun en önemli bileşenlerinden birisidir ve zam oranını kabul etmediklerini söylemeleri kamu düzenini bozmayacaktır. Korkmayın. İşçiden, emekçiden korkmayın. Onlar sömürüyü ortadan kaldırarak herkese insanlığını geri kazandıracak bir sınıftır. İşçilerin sendikalaşmasından, birleşmesinden, sözünü söylemesinden, hak ve özgürlüklerini savunmasından korkmayın. Onlar bu ülkeyi yaşanabilir bir yer haline getirecek yegane sınıftır. Korkmayın. İşçilerin sınıfsız, sömürüsüz, insanca bir dünya yaratma ideasından korkmayın. Savaşsız, sınırsız, adil, herkesten yeteneğine göre herkese ihtiyacı kadar bir yaşamdan korkmayın. Bu yaşamı kuracak biricik sınıftan bu kadar korkmayın.”

Egemenlerin ekonomik taleplerle başlayan işçi eylemlerinin siyasi bir yöne evrilmesi endişesi taşıyor olabileceğine değinen Dalkıran, “Ancak insanlar evlerine, çocuklarına ekmek götürmek istemektedir. Bu temelde yürüttükleri mücadele de meşru, haklı ve hukuka uygundur. Hukuku çiğneyenler ise emekçileri sefalet ücretlerine mahkum etmek isteyenlerdir. Hukuku çiğneyenler işçi eylemlerinde, asgari ücret toplantılarında patronlarla birlikte hareket edenlerdir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı görevden uzaklaştırarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'yı kayyum olarak atadığını hatırlatan Dalkıran, “Kararının tebliğinden sonra belediye binasının etrafında iradelerine sahip çıkan vatandaşlara müdahale edilmiş aralarında gazetecilerinde bulunduğu 127 kişi gözaltına alınmıştır” dedi.

TALEPLER SIRALANDI

Kayyum politikasının ülkede demokrasiden, barıştan, emekten yana olan herkese verilmiş bir gözdağı olduğunu kaydeden Dalkıran, “Kimsenin kendini halkın iradesi ve yargının yerine koyma hakkı yoktur. Bu durum rejimin temel bir özelliği haline gelse de demokrasiye yapılan darbeleri kabul etmedik, etmeyeceğiz” diye konuştu. Açıklamada talepler şu ifadelerle sıralandı:

“-Gaziantep Valiliği hukuka aykırı yasaklamalarını sona erdirmeli,

-İşçilerin söz söyleme özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldırılmalı,

-Halk iradesine vurulan kayyım darbesinden derhal vazgeçilmeli,

-Hukuk dışı yollarla baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmeli,

-Gözaltılar derhal serbest bırakılmalı,

-Seçilmiş belediye başkanları görevine iade edilmelidir.”