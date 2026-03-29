İzmir’den Varto’ya destek: JES istemiyoruz

Muş Varto’da hayata geçirilmesi planlanan jeotermal enerji santralı (JES) projelerine karşı İzmir’de protesto eylemi düzenlendi. Çiğli Kasaplar Meydanı’nda yapılan açıklamada, projelerin hem doğa hem de yaşam alanları üzerinde geri dönülmez etkiler yaratacağı ifade edildi. Eyleme; Varto Ekoloji Platformu, İzmir Varto-Der, Demokratik Alevi Dernekleri İzmir Şubesi, Goşkar Ekoloji, Karlıova Yedisu Kültür ve Dayanışma Derneği, Peri Vadisi Çevre Koruma Platformu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çiğli Şubesi, Özgür Baretliler, SÖZDER ve çeşitli köy dernekleri katıldı.

Basın açıklamasında, 19 köyü kapsayan ve yaklaşık 453 bin metrekarelik mera alanı üzerinde planlanan JES projelerinin yalnızca bir enerji yatırımı olmadığı, doğrudan yaşam alanlarına ve ekosisteme müdahale anlamı taşıdığı belirtildi. Açıklamada, projelerin geri dönülmesi mümkün olmayan ekolojik tahribat riskleri barındırdığı ifade edildi.

DEPREM VE BİLİMSEL UYARI

Varto’nun aktif fay hatları üzerinde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu tür projelerin yer altı su dengesi ve jeolojik yapı üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. İhtiyat ilkesi hatırlatılarak, ciddi zarar ihtimali bulunan projelerden kaçınılması gerektiği vurgulandı. Proje alanının önemli bir bölümünün mera vasfında olduğu belirtilen açıklamada, bu alanların hayvancılık ve kırsal yaşam açısından kritik önemde olduğu ifade edildi. JES projelerinin yalnızca çevreyi değil, bölge halkının geçim kaynaklarını da tehdit ettiği kaydedildi.

HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRE RİSKİ

Açıklamada, jeotermal santrallerden salınabilecek gazların hava ve su kirliliğine yol açabileceği, bunun da insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtildi. Sağlıklı çevrede yaşama hakkının anayasal güvence altında olduğu hatırlatıldı.

Eylemde, deprem riski ve ekolojik yıkım ihtimali taşıyan JES projelerinin iptal edilmesi, mera ve doğal alanlara yönelik müdahalelerin durdurulması talep edildi. Açıklama, doğa ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik mücadelenin sürdürüleceği mesajıyla sona erdi.