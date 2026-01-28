İzmir’e fırtına uyarısı

(İZMİR) - İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre, 29 Ocak Perşembe günü saat 06.00’dan başlayarak 30 Ocak Cuma günü saat 03.00’e kadar kent genelinde kuvvetli fırtına etkili olacak.

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre, 29 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Kent genelinde rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre hızla eseceği, yer yer kuvvetli fırtınanın ise 70–80 kilometreye, yüksek kesimlerde 90 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın 29 Ocak Perşembe günü saat 06.00’dan başlayarak 30 Ocak Cuma günü saat 03.00’e kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.