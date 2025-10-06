Giriş / Abone Ol
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü ve İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; İzmir’de akşam saatlerinden itibaren Çarşamba gününe kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Ajans Haberleri
  • 06.10.2025 16:46
  • Giriş: 06.10.2025 16:46
  • Güncelleme: 06.10.2025 16:46
Kaynak: ANKA
İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü ve İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; İzmir’de sağanak yağış etkili olacak.

Kurum verilerine göre; il genelinde pazartesi akşam saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışların, il genelinde 21–50 kg/m² kuvvetinde, kuzeyde Dikili, Bergama, Aliağa ve Foça ve güneybatıda Seferihisar, Menderes ve Selçuk 51–75 kg/m² olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Çarşamba gününe kadar etkili olması beklenirken; vatandaşlara sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum, yerel küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

