İzmir’e iki MESEM daha

İlayda SORKU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle çocuk işçiliğinin meşrulaştırıldığı Mesleki Eğitim Merkezleri’nden (MESEM) İzmir’de iki yeni merkez daha açılacağı öğrenildi.

Yeni dönemde Konak’ta bulunan Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapatılacak ve MESEM’e dönüştürülecek. Karabağlar’da ise Naci Şensoy Anadolu Lisesi’nin yanına ikinci bir MESEM kurulacak.

Çocukların eğitim yerine güvencesiz işlere yönlendirildiği MESEM uygulaması, son yıllarda artan iş cinayetleriyle gündeme geldi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, 2024 yılında Türkiye genelinde 869 bin çocuk çalıştırıldı.

2016 yılında kurulan MESEM sistemi, çocukların sigortasız ve denetimsiz koşullarda ağır işlerde çalıştırılmasına zemin hazırlarken yalnızca 2023 yılında en az 53, 2024 yılında ise en az 71 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

PATRONLAR UCUZ İŞÇİLİK PEŞİNDE

Konuya ilişkin BirGün’e açıklamalarda bulunan Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Nafiz Ceylan, “Siyasi iktidarın politikaları MESEM’lerin arttırılması yönünde. Çünkü patronlar ucuz işçilik peşinde. Çocuk işçiliğinin çok hızlı bir şekilde arttığı İzmir'de MESEM’ler yetmiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığımız bilgilere göre, yeni eğitim öğretim yılında iki MESEM daha açılacak. MEB artık patronların dediğini yapmakla mükellef” dedi.

MESEM’lerin yeterli şekilde denetlenmediğine dikkat çeken Ceylan, “MESEM’lerde, çocukların patronun emrine verildiği bir durum ortaya çıkıyor. Özellikle yoksul çocuklar çok düşük ücretlerle işçi olarak çalıştırılıyor. Siyasi iktidarın politikalarının gereği olarak da bu patronlara ucuz işçilik adı altında adına eğitim dedikleri bir uygulama olarak ortaya çıkıyor. MESEM’lerde çocukların hijyen ortamının, güvenliklerinin olmadığını, iş şartlarının uygun olmadığını belirtiyoruz ve elbette bunu duymamazlıktan geliyor iktidar” şeklinde konuştu.

"MEB BUNLARI GÖRMEZDEN GELİYOR

Yıllardır uygulanan MESEM uygulamasının her yıl karşılaştığı sıkıntıların daha da arttığına dikkat çeken Ceylan, şunları söyledi:

“Geçen eğitim öğretim yılında yüzlerce çocuğun sakat kaldığı bir durumla karşı karşıyayız. MEB bunları görmezden geliyor. Örgün eğitim olarak okullarda, laboratuvarda, atölyelerde eğitim verilmesi gerekirken; çocuklar eğitim adı altında patronların iş yerlerinde ucuz işçi olarak çalıştırılıyor. Çocukların çalışma koşullarının denetlenmediği; saati, zamanı, koşulları bilinmeyen bir durum var ortada. Dolayısıyla önümüzdeki dönem Türkiye’de çocuk ölümlerinin ve iş cinayetlerinin artacağını tahmin ediyoruz. Bundan bir an önce vazgeçilmeli diyoruz.”