İzmir’e konservatuvar müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mart ayında hayata gözlerini yuman Türk müziğinin iki unutulmaz ismi Edip Akbayram ve Volkan Konak’ı ustalara yakışır bir konserle andı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon’da düzenlen konserde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra İzmirliler, salonu hıncahınç doldurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Orkestrası, şef Şenol Şentürk yönetiminde iki değerli sanatçının unutulmaz eserlerini senfonik düzenlemeler eşliğinde seslendirdi. Konserde Merve Mete, Su Tamay, Çağrı Ergin, Hasan Karar ve Hüseyin Tolu, solist olarak sahne aldı.

Edip Akbayram ve Volkan Konak anısına düzenlenen konserde sahneye gelen Başkan Dr. Cemil Tugay, “Bu muhteşem geceyi hazırladıkları için, bu güzel konseri bizlere sundukları için orkestra üyelerimize, sanatçılarımıza ve sevgili şefimize teşekkür ediyorum. Sizlere de bu güzel geceye kattığınız coşku için, yüreğiniz için teşekkür ederim. Şarkıları dinlerken sevgili eşimle çok duygulandık, gözlerimiz doldu. O iki büyük sanatçıyı özlediğimizi hissettik. Çok güzel insanlardı, çok büyük sanatçılardı. Çok şanslıyız ki onların yaşadığı çağda, canlı dinleme fırsatı bulduğumuz bir dönemde yaşadık. Bazı anılarımızı onların şarkılarıyla biriktirerek yaşadık. Onun için kendimizi şanslı sayıyorum” diye konuştu.

“İZMİR, SANATIN VE SANATÇININ DEĞERİNİ BİLECEK”

Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Volkan Konak’ın Karşıyaka’da sahneye çıktığını hatırlatan Tugay, sanatçının kendisine söylediği, “Biz sanatçılar için İzmir başka bir yer. Biz burada başka nefes alıyoruz” sözlerini aktardı. İzmir’e yeni bir müjde veren Başkan Tugay, “Ben tüm kaybettiğimiz ve yaşayan sanatçılarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Her birisi bizim için ayrı bir mücevher değerinde. İzmir, sanatın ve sanatçının değerini bilecek. Bugün sizlere söylüyorum; çok yakında İzmir Büyükşehir Belediyesi konservatuvarını açacağım” dedi.

Koltukların tamamen dolduğu konserde boş alanlara sandalyeler yerleştirildi. Yoğun ilginin gösterildiği konserde salonun kapasitesinin üstünde dolması üzerine, sanatseverlerin bir bölümü dışarıda kaldı. İzmirlilerin ilgisine teşekkür eden şef Şenol Şentürk, katılamayanlar için konseri çok yakın bir sürede tekrarlamak istediklerini ifade ederek Başkan Dr. Cemil Tugay’dan söz aldı.

İKİ USTANIN ANISI UNUTULMAZ ESERLERİYLE SAHNEDE

Hem Edip Akbayram’ın toplumsal duyarlılıkla yoğrulmuş eserleri, hem de Volkan Konak’ın yüreklere dokunan yorumları, farklı bir atmosferde sanatseverlerle buluşturuldu. Solistler, İzBB Metropol Orkestrası eşliğinde iki usta ismin hafızalara kazınan birbirinden değerli şarkılarını kendilerine has yorumlarıyla seslendirdi. Edip Akbayram’ın Gittin Gideli, Bekle Bizi İstanbul, Aldırma Gönül, Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme, Kuşlar, Hasretinle Yandı Gönlüm, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz; Volkan Konak’ın Mimoza Çiçeği, Cerrahpaşa, Hey Gidi Karadeniz, Aleni Aleni, Mağusa Limanı, Göklerde Kartal Gibiydim, Dido gibi eserleri hep bir ağızdan söylenirken salonda duygulu anlar yaşandı.