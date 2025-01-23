İzmir’e Tansaş modeli geliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayraklı’da mahalle muhtarlarıyla buluştu. Bayraklı Belediyesi’nin meclis salonunda düzenlenen toplantıda, 24 muhtarı tek tek dinleyen Tugay, yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediyelerin üzerinde ciddi baskıların bulunduğunu, buna rağmen hizmetlerin aksamadan sürmesi adına çalıştıklarını anlatan Tugay, “Arkadaşlarımızla kentte geçmişten gelen birçok sorunu çözmek için çabalıyoruz. Sizden de beklentimiz, pozitif anlamda iş birliği. Sorunların üstüne birlikte gidelim. Hepimiz kamu hizmeti yapıyoruz. Eğer sizin taleplerinizi yerine getirmezsek, 'Bunu söylediniz ve yapmadınız' diye bizi eleştirin. Haklısınız” diye konuştu.

Çeşitli suçlamalara ve iftiralara da maruz kaldıklarını belirten Tugay, “Olumsuz algı kampanyaları yürütülüyor. Bizler çalışkan, temiz, namuslu, işini yapmak için sahada mücadele eden insanlarız. Şehirleri, tüm ülkeyi mahvettiler. Bütün bunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Yerel seçim yapıldı. Sizler muhtar oldunuz. Ben belediye başkanı oldum. Önümüzdeki 4 yıl boyunca birlikte şehrimizin sorunları ile ilgili çalışacağız. Birbirimize yardımcı olmayı amaçlayan bir tavırla bu yolu yürüyelim. Buna ihtiyacımız var” dedi.

TANZİM SATIŞLAR BAŞLAYACAK

Halkın Bakkalı’nı geçmişteki tanzim satış modeline uygun bir hale getireceklerini belirten Tugay, “Tanzim satışları yeniden kurmak için çalışıyoruz. Yakında eski Tansaş modelini yeniden başlatacağız. Et ve diğer ürünler piyasaya göre daha uygun satılacak. Şunu da bilmek lazım. Esnafı öldürecek uygulama yapamayız” dedi.

Halk Ekmek’te ekmek fiyatının 8 lira olmasıyla ilgili de konuşan Tugay, “Çok da direndik ama esnaftan çok eleştiri aldık. Fırıncılar isyan ediyor. 12,5 lira yaptılar, bizden de artış sözü aldılar. Ülkenin ekonomisi esnafla da yürüyen bir şey. Her şeyi biz yapalım dersek bu sürdürülemez. Bizim görevimiz, piyasayı regüle edecek, denge sağlayacak durumda olmak” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzattığını da belirten Tugay, “Yardıma ihtiyacı olan insanları bize bildirmeniz halinde gereken çalışmaları yaparız” dedi.

İzmir’in güzel bir şehir olduğunu, var olan sorunlar hızla çözülürse kentin daha da yüksek bir katma değere sahip olacağını söyleyen Tugay, “Ne kadar kötülerse kötülesinler, Türkiye’nin birçok kentinden yurttaşlar buraya gelmek istiyor. Burası bizim yuvamız. Hepimizin yaşam alanı. Buraya sahip çıkacağız ve sorunlardan kaçmayacağız. Aksine bunların üstüne gideceğiz. Bu dönemde İzmir halkına sözümüz var. Burada iyi bir yönetim göstermek için kararlıyız. Dimdik duruyoruz. Sakın yazılan, çizilen, söylenenlere bakmayın. Burada sizden destek ve iş birliği bekliyoruz” dedi.

SÜT KUZUSU 27 OCAK’TA DAĞITIMA BAŞLAYACAK

Toplantıda İzmir’de çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla başlatılan ve Türkiye’ye örnek olan Süt Kuzusu Projesi’nin yeni dağıtımlarının da 27 Ocak’ta başlayacağı açıklandı. İhtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasında olan çocukları için başvuruların da https://bizvariz.izmir.bel.tr/ üzerinden sürdüğü belirtildi.