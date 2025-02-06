İzmir’in altını delik deşik edecekler

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından İzmir’in birçok ilçesini kapsayan 40 ayrı jeotermal kaynak sahası ihaleye açıldı. Menderes, Aliağa, Foça, Selçuk, Kiraz, Ödemiş, Tire, Karşıyaka, Bergama, Kemalpaşa, Menemen, Torbalı ve Dikili ilçelerinde toplam 141 bin 987 hektarlık alanda jeotermal arama ve işletme ruhsatları verilecek. Halk bu duruma ‘‘Doğayı yok eden enerji politikalarına hayır” diye tepki gösterdi. 2019 yılında da benzer bir şekilde yapılan ihalelere tepki göstermişti.

İhaleye açılan sahalar, İzmir’in Menderes, Aliağa, Foça, Selçuk, Kiraz, Ödemiş, Tire, Karşıyaka, Bergama, Kemalpaşa, Menemen, Torbalı ve Dikili ilçelerinde yer alıyor. İhaleler, 18 Şubat 2025 tarihinde İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. İhalelerden ise 50 milyondan fazla gelir hedefleniyor.

Bu bölgelerin birçoğu tarım alanları ve doğal yaşam açısından kritik öneme sahip. Özellikle Ödemiş, Tire, Selçuk ve Kiraz gibi ilçeler, verimli tarım arazileriyle bilinirken, Aliağa, Bergama ve Foça gibi yerlerde ise ekolojik denge açısından hassas bölgeler bulunuyor. Jeotermal projelerin, yeraltı ve yüzey sularına olası zararları, tarım ve hayvancılık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

HALKI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan 2019 yılında İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın, İzmir’in 16 ilçe sınırları içinde yer alan 30 alanı jeotermal arama için ve 3 alanı ise jeotermal işletilmesi için ihalesi yapmıştı. Bölge halkı büyük tepki göstermişti. Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Aliağa, Dikili, Bergama, Tire, Torbalı, Ödemiş, Foça, Kınık, Kemalpaşa, Menemen, Kiraz ve Bayındır ilçelerinde toplam 95 bin 330 hektar yüzölçümüne sahip 33 sahada jeotermal kaynak arama için yapılan ihalede Seferihisar, Kiraz ve Dikili hariç diğer ilçelere teklif veren şirket olmamıştı.