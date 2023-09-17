İzmir’in ardından CHP’nin Konya kongresinde de arbede çıktı

CHP’de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından il ve ilçe kongreleri devam ediyor. Bu kapsamda bugün yapılan CHP 38'inci Olağan Konya İl Kongresi’nde arbede yaşandı.

CHP’nin İzmir kongresinin ardından bugün yapılan 38'inci Olağan Konya İl Kongresi’nde arbede yaşandı.

CHP'nin 38'inci Olağan Konya İl Kongresi’ne, genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Konya'da 3 adayın başkanlık için yarıştığı kongrede blok liste krizi çıktı. Tartışma sonrası taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Yaşanan arbede bazı partililerin araya girmesiyle sonlandı. Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, tartışma nedeniyle fenalık geçirirken, bazı ilçe teşkilatları da tepki olarak salonu terk etti.

Kongrede mevcut İl Başkanı Bekir Yaman, CHP Konya eski Kadın Kolları Başkanı Deniz İndibi, CHP Konya 28. Dönem Milletvekili Adayı Dursun Kaplan başkanlık için yarışıyor.

Dün de İzmir'de yapılan CHP kongresinde benzer tartışmalar yaşanmıştı. İzmir'deki kongrede divana 152 il delegesi tarafından 'blok liste' önergesi verilmesinin ardından bazı delegeler blok listeye itiraz etmiş, büyüyen gerginlik fiziksel arbedeye dönmüştü. Tartışma, polisin araya girmesiyle sona ermişti.