İzmir’in beşinci Kent Lokantası Aliağa’da açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan Kent Lokantaları’nın beşinci şubesi 12 Aralık’ta Aliağa’da açılacak. Ekonomik darboğaz ortamında yurttaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla daha önce Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar’da kaymakamlık binasının karşısında ve Menemen’in Mermerli Mahallesi’nde hizmete alınan lokantalara bir yenisi daha eklenmiş olacak.

Beşinci lokanta, Aliağa Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi’nde kapılarını açacak. Hafta içi saat 11.30’dan itibaren hizmet verecek yeni kent lokantasında dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL’den sunulacak.

Kent Lokantalarındaki menüler 4 çeşitten oluşuyor ve her gün Grand Plaza AŞ bünyesinde çalışan gıda mühendisleri tarafından belirleniyor. Menüde beslenme değerleri gözetilerek belirlenen doyurucu bir ana yemek ve tüm menüyle uyumlu şekilde belirlenen bir çorba yer alıyor. Menüde, ilave olarak pilav, makarna gibi çeşitlerin yanı sıra salata, tatlı ya da meyve gibi bir yardımcı yemek de bulunuyor. Kent Lokantalarının 50 TL’den sunulan menüsüne dahil olan su ve ekmek de İzmir’in kendi üretimi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ödemiş Bademli’de ürettiği doğal kaynak suyu Bademsu ve Çiğli Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen Halk Ekmek yurttaşlara sunulan menüde yer alıyor.

Sağlıklı, lezzetli ve ekonomik menülerin sunulduğu Kent Lokantalarının İzmir genelinde daha da yaygınlaşması hedefleniyor. Özellikle öğrenciler, çalışanlar ve emeklilerin bulunduğu bölgelere öncelik verilerek açılması planlanan yeni lokantalar için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar sürdürülüyor.