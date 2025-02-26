İzmir’in dağlarında kar alarmı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, soğuyan hava ile birlikte İzmir’in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve buzlanmaya karşı alarm durumuna geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışının günlük hayatı etkilememesi için önceki gün kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.