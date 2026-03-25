İzmir’in tarihine el konuldu: Kamusal binalar hedefte

İzmir’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tahliye girişimi kentte yeni bir krizi tetikledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan Meslek Fabrikası binası için gönderilen tahliye tebligatı sonrası, Konak Kaymakamlığı binanın boşaltılmasını istedi, polis ekipleri de bölgede görevlendirildi. Gelişmeler üzerine belediye yönetimi, kursiyerler ve meslek örgütleri bina önünde nöbet başlattı. Kamusal hizmet veren bir yapının tahliye edilmesine karşı tepkiler kısa sürede yükseldi.

KARARLILIK SÜRÜYOR

Belediyenin yaptığı başvuruların ardından İdari Mahkeme, tahliye işlemine ilişkin 15 günlük yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararla birlikte süreç geçici olarak askıya alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararın “nefes aldırdığını” söyledi. Tugay, bazı binaların belediyeye bilgi verilmeden Vakıflar’a devredildiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Tugay, “Görevimizin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz, üzerimize ne düşüyorsa yapma kararlılığındayız. Gerekirse gece de burada bekleyeceğimizi söylemiştim ve bekleyişimizi sürdürdük. Bu kararla hepimiz nefes aldık. Haksız uygulamanın şimdilik durduğunu öğrendik ancak Meslek Fabrikası başta olmak üzere bazı binaların bize bilgi verilmeden Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetine geçirilmiş olması kabul edilemez” diye konuştu.

FABRİKA İLE SINIRLI DEĞİL

Tartışma, yalnızca Meslek Fabrikası ile sınırlı değil. Egemenlik Evi ve eski Gasilhane binalarının da benzer şekilde yerel yönetimin elinden alınmak isteniyor. Ayrıca Konak’taki tarihi Namazgâh Hamamı’nın mülkiyetinin başka bir vakıf adına tescil edilmesi, sürecin kent genelinde yaygınlaştığını gösterdi. Meslek Fabrikası’nın uzun yıllardır meslek edindirme kurslarıyla binlerce kişiye eğitim verdiği ve aktif bir kamu hizmeti alanı olduğu ifade edildi. Belediye yönetimi, bu tür yapıların kent halkına ait olduğunu ve kamusal işlevlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Mahkemenin verdiği 15 günlük yürütmeyi durdurma kararı geçici nitelik taşıdı. Bu süre içinde dosyanın esastan değerlendirilmesi ve nihai kararın verilmesi bekleniyor. Kararın sonucu, yalnızca Meslek Fabrikası’nı değil, benzer durumdaki diğer kamu yapılarının geleceğini de belirleyecek.