İzmir’in ünlü gece kulübüne baskın: Uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve kara para aklama suçlaması

İzmir’de örgütlü olarak uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı suçlarına karıştığı belirlenen Zirek Kardeşler ve Alabaylar isimli suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Söz konusu suç örgütlerinin, İzmir’in ünlü gece kulüplerini paravan olarak kullanıp, suçtan elde ettikleri paraları akladıkları belirlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de Zirek Kardeşler ve Alabaylar isimli suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Suç örgütlerinin kentteki ünlü gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanıp, suçtan elde ettikleri paraları akladıkları tespit edildi.

Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, önceden belirlenen çok sayıda ev ve iş yerlerine, 10 Mayıs’ta operasyon düzenledi.

Fotoğraf: DHA

İzmir’deki ünlü bir gece kulübü de dahil olmak üzere çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 bin 880 adet ecstasy, 5 bin 711 sentetik hap, 67 bin 29 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 1 adet akrep olarak tabir edilen otomatik tabanca, 13 adet 9 mm fişek, 87 adet 7,62 mm fişek, 2 hassas terazi ele geçirildi.

3’ü aktif, 1’i emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.