İzmirli kadınlardan, Kadın Mitingine çağrı

İzmir’de kadınlar, 10 Ocak 2026 tarihinde Ankara’da düzenlenecek Kadın Mitingi’ne çağrı yaptı. İstanbul Sözleşmesi, nafaka, miras ve medeni haklar gibi kazanılmış haklardan vazgeçmeyen kadınlar, erkek-devlet şiddetine, işyerinde, kampüste, evde ve sokakta karşı mücadele ettiklerini vurguladı.

Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Kadın Sekreteri Dilek Karakul, “Hayatlarımız, haklarımız için birbirimizden vazgeçmemek, bir kişi daha eksilmemek için 10 Ocak’ta Ankara’da Kadın Mitingindeyiz. Kadınları eve hapsetmeyi hedefleyen, bakım emeğini doğal görevimizmiş gibi dayatan politikalarla karşı karşıyayız. Zaten güvencesiz, esnek, kısmi zamanlı ve kayıt dışı çalışmaya mahkûm edilen kadınlara; şimdi de evden, güvencesiz, düşük ücretli çalışmanın ‘müjde’ olarak sunulduğu bir düzen dayatılıyor. Bu düzen, kadınları ekonomik bağımsızlıktan koparan, ev içi emeği görünmez kılan ve modern bir köleliğe mahkûm eden bir düzendir” dedi.

Kadınların emeğinin değersizleştirildiğini, yoksulluğun kadınlaştırıldığını belirten Karakul, “İzmir’de de kadınlar işsizliğin, güvencesizliğin ve hayat pahalılığının en ağır sonuçlarını yaşıyor. Kamusal sosyal politikalar yerine aileyi ve kadını eve hapseden uygulamalar yaygınlaştırılıyor. Öte yandan LGBTİQ+’lara yönelik nefret söylemi sistematik biçimde körükleniyor. Yargı paketleriyle temel hak ve özgürlükler budanıyor; ayrımcılık, nefret ve dışlama hukuk eliyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bu düzenlemeler yalnızca LGBTİQ+’ları değil, toplumun tamamını daha güvencesiz ve daha baskı altında bırakıyor. Asgari ücretin açlık sınırının altında bırakıldığı bu düzende, market market gezerek en ucuz gıdaya erişmeye çalışan biz kadınlar dolmayan pazar arabasının, çocuğun yanına konulamayan bir öğün yemeğin sorumlusu ilan edilip şiddetle karşı karşıya kalıyoruz. Sermayeye ucuz iş gücü üretmemiz için kaç çocuk doğuracağımızdan, nasıl doğuracağımıza kadar karışan Saray iktidarı, bizleri ucuz, esnek, güvencesiz çalışmaya mahkum etmeye çalışıyor. Diyanet’e milyonlarca bütçe ayrılırken 2026 bütçesinde kadınların güçlendirilmesine günde sadece 51 kuruş ayrılıyor. Şiddetle baş başa bırakılıyoruz” diye konuştu.

Karakul, “Kadın kırımına, çocuk istismarına, yoksulluğa, savaşa; seçme ve seçilme hakkımızın gasp edilmesine, KHK zulmüne; ekolojik yıkıma, rant politikalarına; hayvan katliamlarına, sermayenin ihtiyaçlarına göre şekillendirilen bütçelere; her yeni yargı paketiyle karşımıza çıkarılan LGBTİQ+ düşmanlığına karşı susmuyoruz. İzmir’den, bu ülkenin dört bir yanına sesleniyoruz: Haklarımıza, yaşamlarımıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Gelin; yaşam hakkımız için, eşit, özgür ve adil bir ülke için, farklılıklarımızla bir arada, barış içinde yaşamak için bir kez daha, daha gür bir sesle haykıralım. Bizden itaat bekleyenlere, ataerkil düzene ve baskı politikalarına karşı en güçlü cevabı birlikte veriyoruz: Haklarımızdan, yaşam hakkımızdan ve özgürlüklerimizden vazgeçmiyoruz! İzmir’den tüm kadınları 10 Ocak 2026’da Ankara’da yapılacak Kadın Mitingi’ne çağırıyoruz” dedi.