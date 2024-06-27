İzmirli motokuryelerden adalet sürüşü

İzmir'de motosikletli kuryeler, Tevfik Arayıcı, Ata Emre Akman, Samet Özgül ve Muhammed Çetinkaya başta olmak üzere çalışırken hayatını kaybeden motokuryelerin ölümlerine dikkat çekmek için 'adalet sürüşü' gerçekleştirdi.

İzmir'de motosikletli kuryeler, çalışırken hayatını kaybeden motokuryelerin ölümlerine dikkat çekmek için 'adalet sürüşü' yaptı.

Konak ilçesi Fahrettin Altay semtinde toplanan kuryeler, motorlarıyla konvoy halinde Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Buradaki açıklamaya Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 9 Aralık 2023 tarihinde, alkollü minibüs şoförünün çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi, motokurye Tevfik Arayıcı'nın (25) annesi Bahar Arayıcı da katılarak, oğlu için adalet istedi. Meydanda toplanan kuryeler, hayatını kaybeden motokuryeler Ata Emre Akman ve Samet Özgül'ün 28 Haziran'da görülecek davalarının takipçisi olacaklarını belirtti.

"OĞLUMU ÖLDÜRENLERİN YARGILANMASINI, TUTUKLANMASINI İSTİYORUM"

Minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden motokurye Tevfik Arayıcı'nın annesi Bahar Arayıcı, "Eşim vefat ettiği için evlere temizliğe giderek, merdiven yıkayarak oğlumu Karabük'te okutmaya çalışıyordum. Gönderdiğim harçlık yetmediği için oğlum hem okuluna gidiyor hem de kuryelik yapıyordu. Orada alkollü bir cani oğlumun şeridine geçip, çarpıp, kaçarak ölüme terk etmiş. Bir de caniyi serbest bıraktılar. Sanki ödül verir gibi tahliye verdiler. Benim oğlumun suçu neydi? Niye öldü? Oğlum, tüm kuryeler ve tüm gençlerimiz için adalet istiyorum. Oğlumu öldürenlerin yargılanmasını, tutuklanmasını istiyorum. Gençlerimizi sokakta bulmadık" diye konuştu.

"EKMEĞİMİZİN PEŞİNDEYİZ, ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUZ"

4 yıldır motokuryelik yaptığını söyleyen Fatih Cem Yılmaz, “Bu iş uğruna bir sürü arkadaşımızı kaybettik. Bir sürü canımız gitti. Samet Özgül, Ata Emre Akman, Tevfik Arayıcı... Ekmeğimizin peşindeyiz, öldürülmek istemiyoruz" dedi.

"ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRESİZ NÖBET HALİNE GELECEK"

6 yıldır motokuryelik yapan Mahsun Korkmaz da "Tevfik Arayıcı, 17 saat boyunca can çekişerek öldü. Şu an katili serbest bir şekilde dolaşıyor. Ata Emre Akman'ın da mahkeme süreci başlayacak. Onun da takipçisi olacağız. Muhammed Çetinkaya da 12 kurşunla öldürüldü. Samet Özgül boğazı kesilerek öldürüldü. Bizim buradaki sorunumuz trafikte ölen kuryeler değil, hunharca katledilen kuryeler. Adalet arayışımız devam edecek. Eğer ki bu adalet arayışında istenilen sonuç halkın kalbini ferahlatmıyorsa, adalet arayışımız süresiz nöbet haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"KURYELİĞİN TEHLİKELİ MESLEKLER STATÜSÜNE ALINMASINI İSTİYORUZ"

10 yıldır motokuryelik yapan Taner Bişilen ise "Bizler kuryeyiz, hayatı sizler için kolaylaştırmaya yarayan aracılarız. Trafikte ya da kendini bilmeyen birileri tarafından öldürülmek istemiyoruz. Yarınlarımızın, geleceğimizin ve çocuklarımızla geçireceğimiz birkaç günün hunharca elimizden alınmasını istemiyoruz. Kuryeler olarak bizler de sizler gibi yaşamayı hak ediyoruz. Hiçbir insan 25 bıçak darbesiyle ya da son sürat gelen bir arabanın çarpmasıyla öldürülmeyi hak etmiyor. Hiçbir insan, ölümü hak etmiyor. Hele böyle bir ölümü asla hak etmiyor. Bizim adalet anlayışımız, adalet çabamız mahkeme süresinde değil, failler cezalarını alıp hükümleri kesinleşene kadar. Hiçbir kurye arkadaşım yalnız değil. Biz bir topluluğuz. Bizler sizlerle varız. Hayallerimizi, yarınlarımızı, geleceğimizi elimizden almayın. Yaşamak istiyoruz. Ailelerimizi de yaşatmak istiyoruz. Kuryelik mesleğinin tehlikeli işler statüsüne bir an önce alınmasını istiyoruz. Haklarımızın savunulmasını ve varoluş çabamızın halk tarafından görülmesini istiyoruz" diye konuştu.