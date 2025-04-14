İzmirli vekillerden ‘proje okul’ tepkisi: "Direnen gençlere karşı yürütülen bir intikam projesidir"

Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçları kapsamında İzmir Atatürk Lisesi’nde görev yapan 50 öğretmen norm kadronun dışında bırakılmasına tepkiler devam ediyor.

Atamaya karşı çıkan öğrenciler, veliler ve eğitim sendikaları, kararı gerçekleştirdikleri yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto etti. Öğrenci ve velilere, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP İzmir milletvekilleri Yüksel Taşkın ve Ümit Özlale de katılarak destek verdi.

Bakanlığın atama kararını gösteren vekiller, yaşananlara karşı vatandaşları tepki göstermeye davet ettiler.

GÖKÇEN: "TÜRKİYE'NİN HER YANINDA ÖĞRENCİLER, LİSELİLER, AYAKTALAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, öğrenci ve velilerin mücadelesine destek verdiklerini ifade ederek “Veliler hepimiz adına konuştular. İnsanlar şundan endişe ediyorlar. Öğrencilerimizin, kendi çocuklarının okuduğu okullarda, sadece İzmir Atatürk Lisesi’nde 50 öğretmenin yeri değiştirildi. 50 öğretmen görevinden alınmış oldu ve sürgün edildi. 50 öğretmenin buradan sürgün edilmesi aslında sadece Atatürk Lisesi'ni ve onun geçmişini hedef almıyor. Türkiye'nin her yanında öğrenciler, liseliler, ayaktalar ve iktidarın dindar ve kindar nesiller yetiştirme projesine karşı. Direnen gençlere karşı yürütülen bir intikam projesidir, proje okullar. Tam da bu yüzden biz velilerle, öğrencilerle ve sendikalarla birlikte onların mücadelesine destek olmak adına buradayız” dedi.

TAŞKIN: "BİZ HAYIR DEDİĞİMİZ SÜRECE BUNLAR BUNU YAPAMAZ"

CHP İzmir Milletvekili Taşkın, atamalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu Milli Eğitim Bakanı, kendisi gibi düşünmeyen herkesin kusurlu, eksik olduğunu düşünüyor. Bu zihniyetin kendisi zaten problemli. Bu zihniyetin kendisi Türkiye'de bu bakanlığı asla taşıyamaz. Bu zihniyetin kendisi, anayasaya da karşıdır. Bir PR oluşturmaya çalışıyorlar. Güya bunlar normalmiş, rutinmiş... Hiç kimse buna inanmasın. Tam da sendikalı, demokrat, cumhuriyetçi, Atatürkçü öğretmenlerin uzaklaştırıldığını ve kendilerine yakın sendikadan olanların buraya atandığını görüyoruz. Bu, kendi yasalarına da aykırı, temel ilkelere de aykırı. Bir yeri ele geçirmekten başka bir şey becerdikleri yok. Ama ele geçirdikleri yerlerin ölmesine kadar gidiyor bu. Yeni bir kurum kuramıyorlar. Ama artık ne Türkiye Cumhuriyeti’ni ne de hiçbir okulumuzu bunlara teslim etmeyeceğiz. Bundan sonra izlemek yok. Herkes sahaya inecek. Herkes demokratik haklarını kullanarak bu gidişatı tersine çevirecek. Biz hayır dediğimiz sürece bunlar bunu yapamaz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Asla vazgeçmiyoruz.”

"BU KADAR TESADÜF OLABİLİR Mİ?"

Art arda yaşanan gelişmelerin CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle ilgili olduğu mesajını veren Taşkın, “Bu kadar tesadüf olabilir mi? Hepsi niye bu kadar nitelikli? Demek ki ne yaparlarsa yapsınlar, o derya o deniz durulmuyor. Çağlıyor, zamanı geldi. Harekete geçiyor. O gençleri dönüştüremiyorlar. Çünkü onların pedagojileri de yanlış. Bakış açıları da yanlış. Onlar elindeki çekiçle herkesi çivi gibi görüyorlar. Ama bu toplum onlardan çok daha ileride. Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılan girişim, darbeye karşı bütün Türkiye nasıl güçlü bir şekilde ses veriyorsa bu da onun bir parçası aslında. Hiç kimse buna sessiz kalmıyor. Hele İzmir hiçbir şekilde sessiz kalmıyor. Mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ÖZLALE: "ESAS BEKA PROBLEMİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI VE ONUN TAŞIDIĞI ÇAĞ DIŞI ZİHNİYETTİR"

CHP İzmir Milletvekili Özlale, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarını eleştirerek şunları söyledi:

“Sene olmuş 2025. 21. yüzyıl, yepyeni becerileri bizim gençlerimize vermemizi gerektirirken, değil bu yüzyılı geçen yüzyılı bile taşıyamayan, kendi milli güvenlik sorunu haline gelmiş bir Milli Eğitim Bakanlığı ile uğraşmak zorundayız. İzmir Atatürk Lisesi tek okul değil uğraştıkları. Bugün Türkiye'nin dört bir yerinde binlerce mezunu yetiştirmiş, Türkiye'nin çimentosu olan, ham maddesi olan insanları yetiştirmiş okulları, tamamıyla kendi yandaşlarıyla doldurmaya çalışıyorlar. Buna itiraz ediyoruz. 21. yüzyılda bizim çağın becerilerini, gerekliliklerini çocuklarımıza öğretmemiz gerekirken, onlara bu şehirde, bu ülkede hayal kurması ve hayallerini gerçekleştirme imkanı vermemiz gerekirken, bugün bu çocukları ve bu çocukları yetiştiren öğretmenleri hiçbir şekilde hayal kırıklığına uğratamazsınız. Hayal kırıklığına bütün halkı bulursunuz. Bu halk kendi hak ettiği şeyleri alana kadar da meydanlarda olacak. Bugün Milli Eğitim Bakanı tek başına, kendi başına bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye'nin esas beka problemi Milli Eğitim Bakanı ve onun taşıdığı çağ dışı zihniyettir.”

"BU ÖĞRENCİLER HAKKIN, HUKUKUN, ADALETİN PEŞİNDE"

Z kuşağının haklarına sahip çıktığının altını çizen Özlale, “Ben çeyrek asırdır üniversite öğrencilerine ders vermenin mutluluğuna erişmiş bir insanım. Bu öğrenciler politik olmak zorunda değil, bu öğrenciler aktivist. Bu öğrenciler hakkın, hukukun, adaletin peşinde. Bu öğrenciler gerektiğinde hepimizden çok daha fazla kendi hakları için, toplumun iyiliği için zaten dışarı çıkmaya hazır. O yüzden ben bu öğrencileri bizim gençliğimizden çok daha aktivist, çok daha bilinçli, çok daha bireysel özgürlüklere, temel hak ve özgürlüklere düşkün ve bunun içinde mücadele etmekten çekinmeyen gençler olarak görüyorum. Onların bir hocası olarak şimdi bir vekilliği olmaktan dolayı da gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.