İzmirliler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyor

Cumhuriyetin 102. yılı İzmir'de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Günün son saatlerine kadar devam edecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilk adresi İzmir Hükümet Konağı oldu. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, kamu kurumları, siyasi partiler, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin tebriklerini kabul etti.

Tören sonunda basın mensuplarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin mesajını aktaran Tugay, “Bir haftadır İzmir’in kırsal mahallelerinde bayram kutlamaları yapıyoruz. Şehrin biraz daha gözden uzak bölgelerine baktığımızda insanlarımızın eşitliğe ve adalete ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu insanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’ sözü mıh gibi beynimize çakılıyor. O nedenle Cumhuriyet herkes için çok kıymetli. Gün geliyor herkesin demokrasiye, adalete, eşitliğe, uygarlığa ihtiyacı oluyor. O sistemin adı Cumhuriyet. Bugün burada vatandaşlarımızın da sivil toplum kuruluşlarının, devlet kurumlarının da buna inancını gördüm. İnsanlarımız Cumhuriyet’in, demokrasinin değerini biliyor. O yüzden kimse bu ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmaya kalkmasın. Karşısında halkı bulacaktır” diye konuştu.

Kutlamalarda, Ege Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Halk Oyunları Ekibi, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okulların halk oyunları ekipleri renkli gösteriler düzenlendi. Törende öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler de okundu.

GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENDİ

Konuşmaların ve gösterilerin ardından geçit töreni düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan öğrenciler, geçit törenin başında yer aldı. Ardından sırasıyla meslek odaları, dernekler, muhtarlar vakıflar gibi çok sayıda kurum geçit törenine katıldı. Tören, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve İtfaiyesi ile askeri birliklerin geçit töreni ile son erdi.