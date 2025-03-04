İzmirliler kiradan bile düşük bedelle ev sahibi olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatlerinden olan 25 bin sosyal konut için harekete geçildi. Türkiye’deki ekonomik krizin derinleşmesiyle konut sıkıntısı yaşayan orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlara nefes aldıracak projenin ilk etabı olan Egeşehir Menemen Konutları projesinin tanıtımı Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Projeye başvurular, yarından itibaren başlıyor. Egeşehir Menemen Konutları Sosyal Konut Başvuru formuna http://www.egesehir.com.tr/basvuru-form üzerinden ulaşılabiliyor. Başvuru sistemi bir ay açık olacak.

Konut hakkının önemine değinen, ulusal ve uluslararası sözleşmelerden örnekler veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Barınma hakkı en temel insan hakkıdır. Konut hakkı, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde ifade edilmiş. Bu sorumlulukla özellikle son zamanlarda çok daha belirgin bir şekilde yaşadığımız konut krizini gidermek için bir adım atmaya karar verdik. İştirakimiz olan Egeşehir AŞ’yi görevlendirdik” dedi.

“İNSANLAR AYLIK GELİRLERİYLE BİLE KİRA ÖDEYEMİYOR”

Konut kredilerinin yüksek olması ve ödeme zorlukları nedeniyle konut sahibi olmanın zorlaştığına değinen Tugay, “İnşaat maliyetlerindeki artışlar, konut satış ücretlerinin yüksekliği, üretilen konutların belli bir gelir grubuna yönelik olması konut krizini derinleştirdi. Günümüz küresel ekonomisinde konut bir birikim aracı olarak ön plana çıkarken barınma ikinci plana atılmış durumda. Konut bir finansal araca dönüştü. Uluslararası verilere göre ödenen kira, hane gelirinin yüzde 30’unu geçmemelidir. Ama insanlar aylık gelirleriyle bile kira ödeyemiyor” diye konuştu.

2010-2022 yılları arasında ülke genelinde konut fiyatlarının yüzde 91 oranında arttığını söyleyen Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kendi arsalarımız ve kendi bütçemizin gücüyle insanlarımıza sosyal konut yapmayı bir görev edindik. Menemen’de 3 bin 100 konutu vatandaşlarımıza uygun şartlarda ödeme imkânıyla sunma kararını verdik. Türkiye’de güvenli bir çatı altında yaşamak kimsenin lütfuna bağlı olmamalıdır.”

“KAYNAKLAR BARINMA HAKKI İÇİN DEĞİL RANT İÇİN KULLANILDI”

Kamunun kaynaklarının belirli bir azınlığın servetini büyütmek için kullanılmasını eleştiren Tugay, bunun en somut örneğinin de Kur Korumalı Mevduat (KKM) olduğunu belirtti. Sadece iki yılda bu sistem için Hazine ve Merkez Bankası’ndan tam 48 milyar dolar ödendiğini vurgulayan Tugay, “Oysa bu 48 milyar dolarla 972 bin sosyal konut inşa edebilirdik. 3 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli ve nitelikli konut sahibi yapabilirdik. Ama bu tercih edilmedi. Konuta bir insan hakkı olarak değil, bir yatırım ve rant aracı olarak bakılıyor” şeklinde konuştu.

Menemen’in Koyundere Mahallesi’nde 3 bin 100 konutun inşa edileceği proje büyük heyecan yarattı. Geniş peyzaj bölümleri, güvenli oyun parkları, spor ve kültür alanları, doğa dostu yapılar ve modern altyapı ile tasarlanan yeni yaşam merkezi, 120 ay vade ve 15 binden başlayan taksitlerle hayalleri gerçeğe dönüştürecek.

SOSYAL VE YEŞİL ALANLAR

Proje kapsamında 90 bin metrekarelik yapılaşma alanı üzerinde 350 bin metrekarelik inşaat alanında 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde 3 bin 100 konut inşa edilecek. 1.Etap’ta 400 konut, 2. Etap’ta bin 100 konut, 3. Etap’ta 700 konut ve 4. Etap’ta ise 900 konut yapılacak. 5. Etap ise rekreasyon alanı olarak planlandı.

Keyifli vakit geçirmeye olanak tanıyan doğayla bütünleşik ortak yaşam alanları ile güvenli parklar ve modern spor sahalarıyla sağlıklı ve aktif yaşamı destekleyen alanlar, projenin temelini oluşturuyor. Yenilenebilir kaynaklardan güç alan yapılar, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek vadediyor. Bölgede 45 bin metrekarelik sosyal ve yeşil alan, 115 bin metrekarelik rekreasyon alanı, 90 bin metrekareye yakın park alanı, sosyal yaşam merkezi, spor tesisleri, sosyal ve kültürel mekanlar, sağlık birimleri ve kreş hizmetleri gibi donatılar yer alacak.

Başvuru için herhangi bir önkoşul bulunmuyor. Ancak konut sahibi olup olmama durumu, İzmir’de ikamet süresi ve yeri, hane halkında engelli olup olmaması, şehit yakını veya gazi olması, çocuk bulunması gibi özel durumlar, medeni durum, hane nüfusu ve gelir durumu üzerinden puanlama sistemi var. Bu öncelik kriterleri ve puanlama sistemi sıralamada öne çıkarılacak grupları belirlemek için kullanılacak.

BİRİNCİ ETABIN TEMELİ MAYIS AYINDA ATILACAK

25 bin sosyal konut vaadi kapsamında ilk etapta 3 bin 100 konut yapılacak. Bu rakamın 25 bine çıkartılması hedefleniyor. Kentin farklı bölgelerinde düşük ve orta gelirli vatandaşlara yönelik nitelikli ve erişilebilir konutlar için arsa geliştirme çalışmaları devam ediyor.

HER BÜTÇEYE GÖRE ÖDEME SEÇENEĞİ

Projede 75 adet 1+1 daire, kapalı ve açık mutfak seçenekleriyle 191 adet 2+1 daire, kapalı ve açık mutfak seçenekleriyle 134 adet 3+1 daire bulunuyor. Proje, ödeme kolaylığı ile dikkat çekiyor. 1+1 daireler 15 bin TL’den, 2+1 daireler 22 bin TL’den, 3+1 daireler ise 28 bin TL’den başlayan taksitlerle satışa sunulacak. Asgari ücrete endeksli finans modeli projenin temelini oluşturuyor. Vatandaşa birinci olarak “peşin ödemelerde yüzde 10 indirim”, ikinci olarak “yüzde 30 peşinat – 120 ay vade”, üçüncü olarak “yüzde 20 peşinat - 4 ara ödeme - 120 ay vade” şeklinde üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Taksitli ödemelerde defaten toplu ödeme yapıldığı takdirde kolaylıklar da sağlanacak.

Ülkenin ekonomik koşulları ve olası krizler düşünülerek fiyat artışında üst barem olarak yüzde 30 oranı belirlendi. Ödeme planlarındaki rakamlar asgari ücret zammı oranında her yıl güncellenecek. Ara ödemenin olduğu finans modeli tercih edilirse, 4 ara ödeme başvuru tarihinden itibaren her yıl bir defa olacak şekilde alınacak.

ULAŞIMI KOLAY

Hem toplu taşımayla hem özel araçla kolay ulaşım imkanına sahip bir bölgede yapılacak proje alanı raylı sistem İZBAN’ın Egekent 2 durağına 1 buçuk kilometre, Konak merkeze 30 kilometre, Karşıyaka merkeze 16 kilometre, Çiğli’ye 10 kilometre, Menemen’e ise 4 kilometre mesafede yer alıyor.

Çanakkale Yolu, çevre yolu ve yapımı planlanan ikinci çevre yoluyla da konut alanına ulaşılabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapımı planlanan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında inşa edilecek istasyon da güçlü ulaşım ağına destek olacak. ESHOT otobüs hattı ve dolmuş hattı, ulaşım ağını tamamlayacak. İki organize sanayi bölgesi, iki üniversite, Egekent 2 semti ve Menemen ilçe merkezine yakın olan yeni yaşam alanında sağlık, eğitim, ulaşım ve ticaret hizmetlerine hızlı şekilde ulaşılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, konut alanlarının çevresinde paydaşları ile birlikte sosyal yaşam merkezi oluşturacak. Bu kapsamda vatandaşlar Halk Ekmek ile kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeğe kolayca ulaşılabilecek. Yuvamız İzmir ile çocuklara güvenli, sıcak ve kaliteli bir eğitim ortamı sağlanacak. Ayrıca Grand Kafe, Kent Lokantası, İzmar da burada bulunacak.

Daire tesliminin ardından, site yönetimi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşı olan İZELMAN AŞ tarafından yürütülecek. Ayrıca müteahhit firma teslim sonrasında 18 ay boyunca teknik personel aracılığıyla teknik hizmet vermeye devam edecek.