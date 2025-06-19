İzmirliler Kültürpark’ta ‘Yaza Merhaba’ diyor

Oktay EVSEN

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’ta düzenlenen 'Yaza Merhaba Festivali' dün başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Korteji, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Merve Mete, İzmir Büyükşehir Belediyesi DJ Ritm Performansı İzmirlilere renkli bir gün yaşattı.

Bugün saat 19.30’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’na bu kez Çağrı Ergin eşlik ediyor.

20.30’da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi DJ Ritm Performansı var. 20 Haziran Cuma 19.30’da Grup Nokta, 20.30’da DJ Egehan konseri, 21 Haziran Cumartesi 19.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Korteji, 19.30’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası Enes Kunduracı, 20.30’da DJ EGEHAN var.

22 Haziran’da festival 19.00’da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Korteji ile başlıyor. 19.30’da ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Çağrı Ergin, 20.30’da DJ EGEHAN sahne alacak.