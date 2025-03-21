İzmirliler yasağı tanımadı: Binler "Direnişe devam" dedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 87 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin tepkiler devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir başta olmak üzere pek çok kentte eylemler sürüyor.

İzmirliler, Valiliğin 5 günlük toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasını yasaklama kararına rağmen bir araya geldi. Lozan Meydanı’nda buluşan binlerce İzmirli buradan Alsancak Kordon’a yürüyüş gerçekleştirdi. Buca ve Bornova’da da bir araya gelen yurttaşlar Alsancak’a doğru yürüyor.

Öğrencilerin üniversite yerleşkelerine taşıdığı eylemler çok sayıda kentte devam ederken Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de kampüs içerisinde başlattığı eylemlere devam ediyor. Çevik kuvvet ekipleri TOMA'larla üniversite kapısını ablukaya aldı. Burada en az 10 öğrenci gözaltına alınırken, öğrencilere, Ege Üniversitesi öğrencileri ve Bucalı yurttaşlar destek verdi. Binlerce yurttaş, kampüs önüne geldi. Polis barikatı açmak zorunda kaldı. Öğrenciler ve yurttaşlar Şirinyer'e doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Ege Üniversitesi öğrencileri de kampüs içerisinde bir araya geldi. Öğrenciler, “ODTÜ’ye selam direnişe devam” sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Basın metnini okuyan Ege Üniversitesi öğrencilerinden Beril Aktaş, “Bu ülkenin gençleri olarak, 20 yıldır üzerimize çöken karanlığa, baskıya ve hukuksuzluğa karşı öfkemizi haykırıyoruz! Bizi susturmak için yargıyı silah olarak kullananlar, hakkını arayan herkesi ‘suçlu’ ilan edenler, gençliğin iradesini çalmaya çalışanlar bilsin ki: Biz buradayız ve mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Aktaş ayrıca, “ODTÜ’deki arkadaşlarımız, adalet yerini bulana kadar boykot yapma kararı aldılar, ve diğer üniversitelere bir çağrıda bulundular. Biz de Ege Üniversitesi’nden sesleniyoruz: İhmalkarlık, adaletsizlik ve şiddet dolu bu sisteme karşı; akademinin hiçe sayıldığı ve kampüslerin kayyumların arka bahçesi haline getirildiği bu düzene karşı biz de bütün öğrenci arkadaşlarımızı ve hocalarımızı mücadeleyi büyütmeye ve boykota çağırıyoruz” diye konuştu.