İzmirliler Zafer Yürüyüşü’nde buluştu

İzmir'de kurtuluşun 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 9 Eylül Zafer Yürüyüşü düzenledi. Türk ordusunun 9 Eylül 1922'de İzmir'e girerken kullandığı güzergâh üzerinde düzenlenen yürüyüş, Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar, iş dünyası, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve binlerce İzmirli katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 350 metre uzunluğundaki Atatürk posterini taşıyan katılımcılar Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri üzerinden ilerledi. Yürüyüş coşkusu Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Marşlar eşliğinde yürüyen korteje, vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. Duygularını aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Çok güzel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz, duyguluyuz. 102 yıl önceki büyük zaferin gururunu hala yaşıyoruz. Gün boyunca etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz. Bu yürüyüş başlangıç” dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kutlamalar gün boyunca devam edecek.

İZMİR'İN 102 YILLIK GURUR TABLOSU

9 Eylül kutlama programı kapsamında Konak Atatürk Meydanı’nda bayrak töreni düzenlendi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra milletvekilleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Konak Atatürk Meydanı’na gelen süvari birlikleri, kentin kurtuluşunu simgeleyen tarihi sahneyi bir kez daha canlandırdı. İzmirlilerin alkışları arasında bir asker Türk Bayrağı’nı Hükümet Konağı’nın gönderine çekti. Bayrağı göndere çeken askere Kur’an-ı Kerim ve bayrak takdimi edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da Yüzbaşı Şerafettin’i temsil eden Süvari Birlikleri Komutanı’na teşekkür plaketi sundu.