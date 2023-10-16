İzmirspor’dan puansız başlangıç
Kaynak: DHA
Bölgesel Amatör Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden İzmirspor, ligin açılış maçında Tire 2021 FK’ya kaybederek sezona kötü başladı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla giren İzmirspor, ligin açılış haftasında Tire 2021 FK’yı konuk etti. Konuk ekip penaltıdan Timur ve Fatih’in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılırken, ev sahibinin tek sayısı Orçun’dan geldi.
Maçın ardından iki takım arasında ortam gerilirken emniyet güçleri futbolcular ve yöneticilerin karıştığı arbedeyi güçlükle önledi. Taraftarı önünde çıktığı karşılaşmadan puan çıkaramayan İzmirspor 2’nci haftada Bolvadin Belediyespor’a konuk olacak.
Tire 2021 FK ise evinde Bilecik 1969 ile kozlarını paylaşacak.
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