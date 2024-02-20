İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, adaylıktan çekildi

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile Belediye Meclisi'ne ilişkin yaşadığı tartışmanın ardından adaylıktan çekildi. Hürriyet, İzmit İlçe Başkanlığına adaylıktan çekildiğine dair dilekçeyi gönderdi.

CHP'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yerel seçimler için aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesine kısa bir süre kala adaylıktan çekildiğini duyurdu.

T24'ten Ergün Demir'in haberine göre, CHP İzmit Belediye Meclis üyesi listesi tartışmalara neden oldu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, liste konusunda CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile tartışma yaşamıştı.

Hürriyet, meclis üye listesine kendi istediği isimlerin yazılmasını ve Ercan’ın da görevden alınmasını talep etti.

Ancak talebi karşılanmayan Hürriyet'in, İzmit Belediye Başkan adaylığından çekilme kararı aldığı belirtildi.

"HAKAN TANTA ADAY GÖSTERİLEBİLİR"

Hürriyet, adaylıktan çekildiğine dair resmi evrağı, CHP İzmit İlçe Başkanlığı'na gönderdi. Hürriyet, İzmit İlçe Başkanlığı'na adaylıktan çekildiğine dair dilekçeyi gönderdi.

Ön seçimde sandıktan ikinci olarak çıkan Hakan Tanta’nın aday gösterilebileceği belirtildi.