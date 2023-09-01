İzmit Belediyespor hazırlık maçında Galatasaray’ı yendi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek İzmit Belediyespor hazırlık maçında karşılaştığı Galatasaray’ı 82-80’lik skorla mağlup etti.

2023-2024 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek İzmit Belediyespor, sezon öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İzmit ekibi, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray ile karşılaştı. İzmit Belediyespor, ilk periyotu 27-23, ikinci periyodu da 48-44 önde tamamlamayı başardı.

Maçın üçüncü periyodunu 70-67 üstün tamamlarken, İzmit takımı, son periyotta gösterdiği performansla mücadeleyi 82-80 kazandı.

Müsabakada İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Jaime Nared da süre aldı.