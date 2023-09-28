İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Fenerbahçe Alagöz Holdingi ağırlayacak
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, önümüzdeki pazar günü Fenerbahçe Alagöz Holding ile kendi sahasında karşılaşacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 1 Ekim pazar günü saat 15.30’da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Fenerbahçe Alagöz Holdingi ağırlayacak. İzmitli sporcular geçtiğimiz hafta Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 73-61 yenmeyi başarmıştı.
Ligin 4. Hafta maçları öncesinde Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2 galibiyet 1 mağlubiyetle ligde 5. sırada bulunuyor.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet önemli maç öncesi tüm vatandaşları Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonuna İzmitli sporcuları desteklemeye davet etti.