İzmit Körfezi, çamur rengini aldı

Kocaeli'de sağanak, fırtına ve kar yağışı sonrası derelerden akan çamurlu su, İzmit Körfezi'nin rengini değiştirdi.

Kocaeli Valiliği, kentte hafta sonu etkili olan fırtına, sağanak ve kar yağışı sonrası oluşan hasarın boyutunu açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "20'si konut, 5'i iş yeri olmak üzere toplamda 25 su baskını, 5 çatı uçması, 26 ağaç devrilmesi ve 23'ü maddi hasarlı, 8’i yaralamalı olmak üzere 31 tane trafik kazası meydana gelmiş olup, 7 kişi hafif yaralanmıştır" denildi.

Öte yandan yağış sonrası derelerden akan çamurlu su ile İzmit Körfezi'nin rengi değişti.

Çamur rengine dönen deniz yüzeyinde toplanan sakar mekeler ise objektife yansıdı. Diğer yandan kentte birkaç günlük ara sonrası yağışların yeniden devam edeceği bildirildi.