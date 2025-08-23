İzmit Körfezi'ni kirleten gemi hakkında yasal işlem başlatıldı

İzmit Körfezi'ne kirli balast deşarj ettiği tespit edilen gemi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Reis Bey Kontrol Teknesi, İzmit Körfezi'nde yürüttüğü rutin kontroller sırasında Körfez ilçesindeki bir liman tesisine yanaşık bulunan tankerden denize kirli balast deşarj edildiğini tespit etti.

Ekipler, kontrol, denetleme ve idari yaptırım kararı verme yetkisi olan Türkiye Çevre Ajansına (TÜÇA) numuneleri iletti. TÜÇA tarafından tespit edilen kirlilik kapsamında yasal süreç başlatıldı.