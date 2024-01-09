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İzmit Körfez’inde kuvvetli rüzgar: Otoparkı su bastı

İzmit Körfez’inde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle, sahil şeridinde bulunan otoparkın bir kısmı sular altında kaldı.

Ajans Haberleri
  • 09.01.2024 18:32
  • Giriş: 09.01.2024 18:32
  • Güncelleme: 09.01.2024 18:32
Kaynak: İHA
İzmit Körfez’inde kuvvetli rüzgar: Otoparkı su bastı


Metroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yer yer yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. İzmit Körfez’inde rüzgarın şiddetiyle yükselen dalgalar, Ömerağa Mahallesi sahil kısmında bulunan açık otoparkın bir kısmını sular altında bıraktı. Polis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için duba ve şeritlerle su biriken bölgeyi trafiğe kapattı.

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