İzmit Körfezi’nde oltaya 3 kiloluk ıstakoz takıldı: Yeniden denize bırakıldı

İzmit Körfezi’nde oltaya takılan 3 kilogram ağırlığındaki ıstakoz yeniden denize bırakıldı. O anları kayda alan amatör balıkçı, "Değeri çok yüksek olan, nadir bulunan ıstakoz. Böyle nadir bulunan canlıyı korumak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Gölcük Değirmendere’de amatör balıkçıların oltasına ıstakoz takıldı. 3 kilogram ağırlığındaki ıstakoz, balıkçılar tarafından yeniden denize bırakıldı. Balıkçılar tarafından kayda alınan o anlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabında "İzmit Körfezi’nde yakalanan 3 kilogram ağırlığındaki dev ıstakoz yeniden denize bırakıldı" notuyla paylaşıldı.

Açıklamalarda bulunan bir balıkçı, "Olta balıkçılığına gönül vermiş birkaç arkadaşımızla birlikte oltamıza ender rastlanan ıstakoz denk geldi. Böyle bir canlının Kocaeli’de neslinin bitmemesi hatta çoğalması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Istakozu yeniden suya iade edeceğiz" dedi.

Yakaladıkları ıstakozun nadir bulunan bir tür olduğunu ifade eden balıkçı, "Değeri çok yüksek olan, nadir bulunan ıstakoz. Böyle nadir bulunan canlıyı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyoruz. Denizde yapılan temizliğin ardından İzmit’te mercan, karagöz, kırlangıç, pisi, kalkan görüldüğü üzere ıstakoz da denk geliyor" diye konuştu.