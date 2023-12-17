İzmit'te 2 kişiyi yerde tekmeleyen 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin zmit ilçesinde sokakta çıkan tartışmada 2 kişiyi kemerle vurup, tekme ve yumrukla darbeden 3 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir ara sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir eğlence mekanında bulunanlar arasında tartışma yaşandı. Sokağa taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından 2 kişi, 3 kişinin saldırısına uğradı. Yere düşen kişiler, tekme ve yumruk darbelerinin yanı sıra kemerle vurularak darbedildi. Çevrede bulunan vatandaşlar ise müdahale etmek yerine kavgayı izledi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yerde olan 2 kişinin hem tekmeyle hem de kemerle dövüldüğü anlar yer aldı.



3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hem kemerle vuran hem de tekme atan kişileri tespit etmesinin ardından harekete geçti. Polis ekiplerince olayı gerçekleştiren E.A., N.U. ve A.K.'yı gözaltına alınırken, olay yerinde bulunan ancak kavgaya karışmayan 2 kişi ise bilgi sahibi olarak emniyete getirildi. Darbedilen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili şikayetçi olmadıkları öne sürüldü.

Polisin, olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.