İzmit'te ahır yangını: 13 hayvan öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde A.İ. isimli kişiye ait ahırda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle 12 inek ve 1 eşek öldü. Alevlere müdahale ederken vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan ev sahibi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Güncel 20.07.2024 10:35 Giriş: 20.07.2024 10:35

Güncelleme: 20.07.2024 10:44 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA