İzmit'te köpeği öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bağlı haldeki bir köpeği demir çubukla vurarak öldüren S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 Mayıs günü saat 21.30 sıralarında Gökçeören Mahallesi Üçgaziler mevkisinde meydana gelen olayda, S.D. isimli şahıs, tasmasıyla bağlı bulunan bir köpeğe demir çubukla saldırarak ölümüne neden oldu. Olayın ardından köpeği sürükleyerek yeşil alana bırakan şahıs, bölgedeki izleri suyla temizledi.

Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.D., işlemlerinin tamamlanmasıyla Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliye önünde toplanan hayvan hakları savunucuları şahsa tepki gösterdi.

İşlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan S.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.