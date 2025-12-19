İzmit'te Rus menşeli İHA bulunmuştu: CHP'li Bağcıoğlu hava güvenliğine ilişkin ciddi uyarılarda bulundu

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kocaeli’de bulunan Rus menşeli Orlan-10 tipi İHA'ya (İnsansız Hava Aracı) ilişkin açıklama yaptı. Son bir haftada iki ayrı İHA ihlalinin yaşandığına dikkat çeken Bağcıoğlu, “Hızlı ve kesintisiz reaksiyon için angajman kurallarının ilan ve iptal yetkisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilmelidir” dedi. Bağcıoğlu, alınması gereken önlemleri 12 madde halinde sıraladı.

Yankı Bağcıoğlu, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Rus menşeli olduğu değerlendirilen Orlan-10 tipi insansız hava aracının (İHA) bulunması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye’nin hava güvenliğine ilişkin ciddi uyarılarda bulunan Bağcıoğlu, savunma sanayisinde “popülist yaklaşımlardan vazgeçilmesi” gerektiğini savundu.



Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı 2022 yılından bu yana benzer vakaların sınırlı olduğunu hatırlatan Bağcıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:



“Şubat 2022’den bugüne kadar Türk hava sahasına İHA/dron sızması sadece Haziran 2022’de Gümüşhane’de bir kez olmuşken, son bir hafta içerisinde iki İHA/dron sızmasının yaşanması dikkat çekicidir. Kırım veya Karadeniz’deki Rus gemilerinden atılması, araçların kontrol dışına çıkması muhtemel olmakla beraber provokasyon girişimlerinin (false flag) de olması ihtimal dahilindedir.”



Savunma sanayisi yönetiminde köklü bir paradigma değişikliğine gidilmesi gerektiğini belirten Bağcıoğlu, alınması gereken önlemleri 12 madde halinde sıraladı. Bağcıoğlu, savunma projelerinin “firma kayırmacılığı ve günübirlik tercihlerden” arındırılması gerektiğini ifade ederek çözüm önerilerini şöyle sıraladı: