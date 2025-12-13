İzmit’te akvaryum inşaatında düşen işçi yaralandı
Kaynak: DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapımı devam eden akvaryum inşaatında çalıştığı sırada 3 metre yükseklikten düşen işçi R.E. (50), yaralandı.
Olay, sabah saatleri sıralarında Karabaş Mahallesi'ndeki İzmit Millet Bahçesi'nde meydana geldi.
Yapımı devam eden akvaryum inşaatında çalışan işçi R.E., dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından R.E. hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.